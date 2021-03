Coronavirus Covid-19: Mise, almeno quattro aziende disponibili per produzione vaccini in Italia

Sono almeno quattro le aziende già disponibili alla produzione in Italia di vaccini anti Covid-19, direttamente o conto terzi. È quanto emerso dal quarto tavolo sui vaccini che si è svolto oggi presso il ministero dello Sviluppo economico (Mise), presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti e al quale hanno partecipato per Farmindustria il presidente Massimo Scaccabarozzi e il direttore generale Enrica Giorgetti; per Aifa il presidente Giorgio Palù. Presenti anche Giovanni Tria, consulente economico per il dossier vaccini, e il generale Antonio Battistini per la Struttura commissariale sull’emergenza Covid. La riunione, durata circa un’ora,” ha evidenziato un positivo avanzamento di contatti con le aziende disponibili e in grado di produrre in Italia i vaccini anti Covid”, si legge in una nota diffusa a conclusione dell’incontro.

“Al momento – prosegue la nota – , sono già almeno quattro le aziende pronte a produrre in Italia vaccini anti Covid-19. direttamente o conto terzi”. L’Italia “partecipa così alla competizione a livello europeo per attrarre investimenti e conseguire al più presto, comunque entro l’anno, l’autosufficienza vaccinale anche per il futuro”. A questo fine, conclude la nota, “sono necessari non solo gli incentivi economici, che già sono a disposizione, ma anche una semplificazione del quadro normativo e regolatorio dell’industria farmaceutica nel suo complesso”.