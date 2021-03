Coronavirus Covid-19: diocesi Agrigento, rinviata la messa crismale a data da destinarsi

Con una nota inviata in data odierna (31 marzo 2021) ai presbiteri dell’arcidiocesi di Agrigento, l’arcivescovo coadiutore, mons. Alessandro Damiano, ha rimandato la celebrazione della messa crismale “a data da destinarsi, entro la fine del tempo pasquale come da indicazioni Cei”. Lo riferisce una nota della diocesi agrigentina, in cui si motiva la decisione con “ragioni di prudenza”, in considerazione dell’aumento del numero dei contagi da Coronavirus nell’intero territorio diocesano.

Già diversi comuni, nei giorni scorsi, sono stati dichiarati “zona rossa”, impedendo ai residenti di spostarsi in altro comune. “Al di là dei provvedimenti governativi, il dovere della prudenza impone a tutti di limitare all’essenziale gli spostamenti e le occasioni di assembramento”. Il rinvio della messa del Crisma intende “salvaguardarne il valore simbolico” in quanto “manifestazione della comunione dei presbiteri con il proprio vescovo”, secondo le indicazioni del Messale Romano e in linea con “la tradizione ecclesiale e le nostre consuetudini locali”.