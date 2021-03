Irlanda: mons. Eamon Martin (Armagh), “San Giuseppe, modello per i sacerdoti da seguire e imitare”

“San Giuseppe, un modello per noi sacerdoti da seguire e imitare”. Lo ha detto l’arcivescovo di Armagh, presidente dei vescovi irlandesi, mons. Eamon Martin, nell’omelia pronunciata durante la messe crismale. “Giuseppe, l’uomo di preghiera, dalla fede profonda e speranza in Dio”, è una figura che “tutti i sacerdoti dovrebbero imitare”. Come San Giuseppe si è preso cura di Maria e della Sacra Famiglia, anche i sacerdoti sono chiamati ad “amare Gesù e sua madre Maria e ad essere loro completamente devoti”. A “Giuseppe, uomo di purezza e castità” i sacerdoti possono “affidare la promessa di celibato”. Giuseppe fu anche “uomo premuroso e tenero, gentile e generoso”, “uomo umile” e pronto all’azione, un modello ancora oggi da seguire per mettersi al servizio dei “più vulnerabili e di coloro che hanno bisogno materiale e spirituale”. “Incoraggio tutti i sacerdoti – ha quindi concluso mons. Martin – a compiere oggi un atto di consacrazione del loro sacerdozio a San Giuseppe durante questo anno speciale dedicato al suo onore. Questi sono tempi difficili per i sacerdoti in Irlanda e a nome mio e del popolo della diocesi, voglio ringraziarvi per tutto quello che fate per amare, servire il popolo di Dio nella vostra cura pastorale”.