Settimana Santa: Alife-Caiazzo e Teano-Calvi, per la celebrazione del triduo pasquale mons. Cirulli si alternerà nelle due diocesi

Una Settimana Santa speciale quest’anno per le diocesi di Alife-Caiazzo e Teano Calvi, unite dal Papa “in persona Episcopi”, mons. Giacomo Cirulli. Il vescovo celebrerà il triduo pasquale, alternandosi tra Teano-Calvi e Alife-Caiazzo e ogni celebrazione verrà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook delle due diocesi (Alife-Caiazzo e Teano-Calvi), offrendo ai tutti i fedeli la possibilità di unirsi in preghiera con il pastore, come si legge su “Clarus”. Dopo la Domenica delle Palme e la Via Crucis celebrata ieri al santuario dei Lattani di Roccamonfina, le celebrazioni proseguono con la santa messa del crisma, che il vescovo officerà questa sera, mercoledì 31, alle 18.30, presso la cattedrale di Teano. Domani, Giovedì Santo, il presule presiederà la messa crismale alle 10 presso la cattedrale di Alife; alle 19 messa In Coena Domini sempre nella cattedrale di Alife; mentre alle 20.45 guiderà l’Adorazione eucaristica presso il monastero di Santa Maria della Vigna a Pietravairano. Venerdì Santo la celebrazione della Passione della Croce alle 15 nel monastero di Santa Croce, a Pignataro Maggiore, e alle 18 nella cattedrale di Teano. La Via Crucis è in programma per il 7 aprile dal santuario francescano di S. Maria Occorrevole a Piedimonte Matese. Il presule celebrerà la veglia pasquale alle 10 nella cattedrale di Teano. Domenica di Pasqua mons. Cirulli celebrerà alle 10.30 presso la cattedrale di Alife e alle 19 nella basilica concattedrale di Caiazzo.