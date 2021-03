Diocesi: Piazza Armerina, don Vincenzo Nicosiano festeggia i 50 anni di sacerdozio

La diocesi di Piazza Armerina in festa per il 50° di sacerdozio di don Vincenzo Nicosiano, salesiano, ordinato a Mazzarino nel 1971. Negli oltre cinquanta anni di vita salesiana don Nicosiano ha avuto modo di operare nelle case della Sicilia e, in particolar modo, a Ragusa, con l’incarico di responsabile dell’oratorio, insegnante del Cnos e viceparroco; a Caltanissetta con l’incarico di responsabile dell’Oratorio, economo e insegnante; a Catania a Santa Maria della Salette con l’incarico di responsabile dell’oratorio; a Trapani, per circa 19 anni, e Marsala.

Formazione classica, don Nicosiano ha studiato a Messina da dove, dopo avere conseguito il baccellierato, si è trasferito a Roma per studiare all’Università Pontificia Salesiana, dove ha conseguito la licenza e il dottorato in Teologia. Ha insegnato religione nelle scuole medie di Caltanissetta, al liceo scientifico di Caltanissetta e Trapani ed al liceo classico di Trapani. Fu chiamato dai vescovi di Trapani, mons. Emanuele Romano e mons. Domenico Amoroso, a insegnare Catechetica e metodologia della ricerca scientifica presso l’istituto di Scienze Religiose “S. Alberto degli Abati”. In città. dal 1978 al 1996, è riuscito a coniugare l’attività pastorale (incaricato dell’oratorio) con l’insegnamento e a ristrutturare la casa, dove ha festeggiato il 50° della presenza salesiana a Trapani.

A Marsala, dal 1999 al 2008, ha ricoperto l’incarico di direttore, economo e incaricato dell’oratorio. Dal 2008 al 2014, ha operato nella casa salesiana di Caltanissetta, dove ha gestito anche la casa di spiritualità di Montagna Gebbia, ubicata nel territorio di Piazza Armerina. Dal 2014 ad oggi si trova nella casa salesiana di Gela dove ha svolto l’incarico di economo e animatore dei gruppi.