Austria: Triduo, chiese aperte. 11mila appuntamenti rilanciati da un calendario online al servizio dei fedeli

A differenza dell’anno scorso, quest’anno in Austria si può partecipare in presenza alle funzioni della Settimana Santa: le celebrazioni si svolgono in condizioni rigorose di protezione per la pandemia in corso, con il contingentamento dei posti, le mascherine, l’animazione liturgica limitata. Resta il problema degli orari e delle disponibilità per i fedeli di partecipare fisicamente o restare a casa e vivere la massima festa della cristianità attraverso il televisore, la radio, il computer o lo smartphone. Per tutte le informazioni liturgiche, orarie e di trasmissione è attiva una nuova pagina della Chiesa cattolica in Austria che offre risposte alle norme di comportamento, in base alle restrizioni imposte dal Governo, e informazioni su come si svolgeranno le diverse liturgie, dalle cattedrali alle piccole parrocchie. “Stiamo assistendo ad incertezza tra molti fedeli in vista delle vacanze di Pasqua”, ha sottolineato il portavoce della Conferenza episcopale austriaca, Paul Wuthe. Nel sito si trova un ampio calendario dedicato anche alle celebrazioni locali devozionali, come le benedizioni popolari del cibo (popolarmente conosciute come “consacrazione della carne”), le devozioni del Venerdì Santo. Attualmente sono più di 11mila gli appuntamenti segnalati con un calendario preciso di tutte le coperture da parte dei media classici come radio e tv, delle trasmissioni sui social media e in streaming sui vari portali su internet.