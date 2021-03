Terremoto Centro Italia: Mise, dal 20 maggio domande per agevolazioni a imprese e lavoratori in Zfu. Risorse pari a 90 milioni

A partire dal 20 maggio e sino al 16 giugno 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere le agevolazioni in favore delle imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona franca urbana, istituita nei Comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, che sono stati colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016. Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono pari a circa 90 milioni di euro. Lo annuncia una nota del ministero dello Sviluppo economico (Mise), spiegando che si tratta delle misure previste nella circolare pubblicata dallo stesso dicastero, che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dal decreto Agosto del 2020.