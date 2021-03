Diocesi: mons. Delpini, “Milano ha bisogno di speranza, fraternità e organizzazione”. Politica necessita di “visione ed efficienza”

Mons. Delpini con il sindaco di Milano Giuseppe Sala (@ITL/mariga)

“Siamo di fronte alla sfida di pensare un nuovo modo di essere città, un nuovo modo di essere società. Il piccolo contributo che il Fondo San Giuseppe può dare, che è un tamponamento in una situazione di emergenza, è soltanto il simbolo di quello che vorremmo fare e vorremmo essere, cioè un contesto in cui nessuno è abbandonato e nel quale ogni risorsa è considerata più che una proprietà privata, un bene da condividere”. A margine della conferenza stampa tenutasi a Milano per presentare i risultati del Fondo San Giuseppe, l’arcivescovo Mario Delpini ha svolto alcune considerazioni che allargano la visuale sulla fase pandemica e sul dopo Covid. “Questo fondo è di suo un appello” alla solidarietà, e “ha raccolto contributi da tantissime persone, con una solidarietà diffusa, continuativa, facendo pervenire versamenti periodici. Fedeli, parrocchie, tutta la popolazione sono ora invitati a tenere aperti gli occhi, sentendosi cittadini di questa città, membri di questa società e perciò responsabili del bene di tutti”. Delpini ha aggiunto: “Milano ha bisogno di speranza, di fraternità e di organizzazione. Ha bisogno di valori alti, di un sentimento che la lega, per far fronte a questo periodo molto complicato”. Quale il ruolo della politica? “Le classi dirigenti necessitano soprattutto di due cose: di una visione, che possa essere condivisa da tutti, come luogo di convergenza nella legittima differenza della sensibilità e delle scelte politiche. Inoltre necessita di una efficienza che possa affrontare i singoli problemi e risolverli con quella capacità di cui Milano è esperta”.