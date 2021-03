Pensionati: Zilio (Fap Acli), “la Silver Economy può essere un’opportunità. Molti ultrasessantacinquenni protagonisti di coesione sociale”

“Oggi è necessario un cambio di paradigma culturale che faccia comprendere come la Silver Economy possa essere sempre più un’opportunità. In questo contesto le Fap Acli esprimono il loro apprezzamento per l’istituzione di un intergruppo parlamentare sulla longevità che rappresenta un primo passo verso un fenomeno che spesso viene indicato solo in maniera problematica”. Così Serafino Zilio, segretario generale della Federazione anziani e pensionati (Fap) Acli, ha commentato la nascita dell’intergruppo parlamentare “Longevità. Prospettive socio-economiche” a cui prenderà parte anche la Fap Acli. “Non va dimenticato il fatto che moltissimi ultrasessantacinquenni – ha continuato Zilio – si rendono quotidianamente protagonisti di fatti e azioni in diversi ambiti, per rendere più accettabile e sostenibile la coesione sociale, ad esempio l’impegno nella cura dei nipoti. Per questo motivo l’intergruppo parlamentare avrà un ruolo fondamentale, grazie all’analisi e alla definizione di tutte quelle azioni e proposte anche di carattere legislativo, indirizzate a dare il giusto spazio e la rappresentanza a questa parte della popolazione”.