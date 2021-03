Coronavirus Covud-19: morto ieri Tolmino Rossi, medico di base in provincia di Fermo. Il cordoglio della comunità e del Rinnovamento nello Spirito Santo

Ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità marchigiana e non solo la notizia della morte di Tolmino Rossi, medico di base a Montegiorgio, in provincia di Fermo, dove era benvoluto e apprezzato per la sua professionalità e le sue grandi doti umane. Sposato con Rossella, era coordinatore diocesano di Fermo del Rinnovamento nello Spirito Santo, più volte membro del Comitato regionale di servizio delle Marche. Rossi, consigliere dell’Ordine dei medici di Fermo, presso il cui nosocomio era ricoverato, si è spento nella tarda mattinata del 29 marzo, stroncato dal Covid-19. È lui l’ultimo “camice bianco” deceduto per coronavirus (sono attualmente 344 in Italia) e la Fnomceo (Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) lo ha subito voluto menzionare nel proprio sito. Sempre impegnato nella vita sociale del paese, ormai in pensione dopo quaranta anni di esemplare carriera vissuta come una vera e propria “missione”, il dottor Rossi, punto di riferimento per moltissime famiglie, ha svolto anche un mandato come Consigliere comunale. La notizia della sua morte ha raggiunto tutta la comunità marchigiana con sincera commozione. Dalla presidenza nazionale del RnS, a firma di Salvatore Martinez, è immediatamente giunta una nota all’assemblea nazionale, in cui si ricorda che lo stesso Tolmino “aveva preso parte con gioia alla nostra riunione in preparazione della ‘Festa del Ringraziamento’ e godeva di ottima salute. In pochi giorni, la tragedia. Il Signore lo abbia nella Sua gloria. Noi uniamoci ancora più fortemente nel ricordo e nell’abbraccio fraterno. La nostra famiglia ecclesiale è stata ancora colpita dalla morte, all’inizio della Settimana Santa; lo Spirito Santo voglia fare abbondare ancora più amore e salvezza nelle nostre case e nella nostra testimonianza. Ci stringiamo con affetto alla moglie, a tutti i familiari e ai fratelli e alle sorelle del RnS di Fermo e delle Marche, invocando su tutti la consolazione divina”. Le esequie di si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni, a Montegiorgio, mercoledì 31 marzo alle ore 10.