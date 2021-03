Settimana Santa: Terni, calendario delle celebrazioni presiedute da mons. Piemontese

Il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, presiederà le liturgie della Settimana Santa nella cattedrale di Terni. Nella Domenica di Pasqua, invece, presiederà le celebrazioni nella concattedrale di Narni e in quella di Amelia.

Domani, mercoledì 31 marzo, alle 17 il vescovo celebrerà la Messa Crismale, nella quale i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali e verranno benedetti gli oli sacri: il sacro crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Giovedì Santo, alle 18.30, messa in “Coena Domini”, in cui si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia da parte di Gesù nell’ultima cena. Non ci sarà il tradizionale rito della lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione il Santissimo Sacramento sarà esposto per favorire un tempo di adorazione.

Venerdì Santo, sempre alle 18.30, celebrazione della Passione del Signore. Sabato 3 aprile, alle stessa ora, mons. Piemontese presiederà la celebrazione della Veglia pasquale nel corso della quale sarà benedetto il fuoco nuovo e l’acqua del fonte battesimale.

Nella Domenica di Pasqua, 4 aprile, il vescovo presiederà la celebrazione alle 11 nella concattedrale di Narni e alle 18 nella Concattedrale di Amelia.

Tutte le celebrazioni della Settimana Santa nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi.