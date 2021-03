Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi la terza meditazione per i “Tredici martedì” dedicata alla “giustizia”

Oggi i frati della basilica di Sant’Antonio di Padova offrono la terza meditazione il percorso dei “Tredici martedì”, che per 13 settimane ci prepara spiritualmente alla festa del Santo, il 13 giugno. Ad offrirla è padre Alessandro Ratti che parla della giustizia e dell’importanza che questo valore ha nella vita del Santo. “Antonio è povero e per questo libero. Perfino la vita non è sua, è di Cristo. Per questo non ha paura di affermare la giustizia, di ricordare i diritti dei piccoli maltrattati: anche se non è ascoltato, non rinuncia a parlare a nome di Dio alla coscienza dei peccatori e dei violenti. Questo è il compito di un profeta”, spiega una nota dei frati della basilica del Santo.

Inoltre, oggi, alle 18, sulla pagina Facebook dei frati, si può seguire la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Per facilitare il cammino i frati hanno raccolto tutte le meditazioni in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf.