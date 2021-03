Settimana Santa: Sermig, l’Arsenale della Pace raggiungerà decine di gruppi di giovani e adulti attraverso lo streaming e i profili social

È la seconda Pasqua segnata dalla pandemia, ma il Covid non ferma la proposta del Sermig di Torino. Ridotta la possibilità di promuovere incontri e celebrazioni in presenza, l’Arsenale della Pace anche in questi giorni raggiungerà decine di gruppi di giovani e adulti attraverso lo streaming e i profili social. A cominciare dalle celebrazioni del triduo pasquale, in programma giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 aprile alle ore 20. Così per la santa messa di Pasqua di domenica 4, a partire dalle ore 11,30 in diretta dalla chiesa “Maria, Madre dei giovani” dell’Arsenale della Pace.

La preparazione alla festa è affidata anche ad un percorso di riflessione diffuso su tutti i canali social del Sermig (Facebook, Youtube, Instagram) iniziato ieri, con la Domenica delle Palme. Ogni giorno alle ore 8, viene pubblicato un video di avvicinamento alla Pasqua, sul tema “Storia di una promessa”.

“Sono mesi difficili – spiega Ernesto Olivero, fondatore del Sermig – ma vogliamo continuare ad essere vicini a chi ci segue, a chi non smette di aiutarci, a chi da tanti anni fa sì che gli Arsenali in Italia e nel resto del mondo possano essere case con le porte sempre aperte. Siamo distanti, ma vicinissimi negli ideali, nella fede, nella speranza, nella carità”.