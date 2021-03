Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il 2 aprile speciale “Venerdì Santo” con Piovani e mons. Galantino

“La vita è bella nonostante la pandemia? A noi il dovere e l’impulso di provarci con la musica”. Così Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film di Roberto Benigni “La vita è bella”, racconta, a Rai Vaticano, nello speciale “Venerdì Santo” del programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda su Rai Uno, venerdì 2 aprile, alle 00.10, e in replica su Rai Storia, sabato 3 alle 19.30, la sua esperienza dopo aver contratto il Covid-19. “L’esperienza personale naturalmente ti fa cambiare il colore di quello che vivi, di come lo vivi. Essere uscito dopo cinque settimane sano e salvo mi ha dato l’idea di essere uno scampato”.

Delle croci del mondo oggi parlerà mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica. “Per costruire – dice l’arcivescovo – un nuovo umanesimo quotidiano che aiuti a non aver paura delle domande e degli orizzonti vasti, per camminare verso la Pasqua con un cuore disponibile che ami soprattutto le emozioni scartate. E superare così quelle disattenzioni verso le cose più piccole ma che poi fanno veramente lo stile di vita di una persona”.

Per raccontare il mistero cristiano della morte e della Resurrezione, Rai Vaticano propone due storie, due luoghi, due testimoni. Da Avezzano, la Madonna del Silenzio con la testimonianza di fra’ Emiliano Antenucci, frate cappuccino che da anni promuove corsi di ritiro sul silenzio. E da Napoli, le Catacombe di San Gennaro con don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità.

Infine, i 100 anni di due tra le più prestigiose riviste del mondo cattolico: “Terrasanta”, che racconta luoghi, simboli, testimoni, della terra origine della cristianità e “San Francesco” che, da Assisi, irradia al mondo il carisma del Poverello.