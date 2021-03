Papa Francesco: nomina mons. Arellano Cedillo decano del Tribunale della Rota Romana

Il Papa ha nominato decano del Tribunale della Rota Romana mons. Alejandro Arellano Cedillo, finora prelato Uditore del medesimo Tribunale. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Arellano Cedillo è nato l’8 giugno 1962 a Olías del Rey , in Spagna. È stato ordinato sacerdote il 25 ottobre 1987 a Toledo per la Confraternita Sacerdotale degli Operai del Regno di Cristo ed ha conseguito la licenza e il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. È stato vicario giudiziale aggiunto nell’arcidiocesi metropolitana di Madrid e Giudice nel Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna. È docente di diritto canonico e di giurisprudenza. Dal 2007 è stato prelato uditore del Tribunale della Rota Romana. È membro della Commissione Speciale per la trattazione delle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e di quella per la trattazione delle cause di dispensa dagli obblighi del diaconato e del presbiterato.