Lavoro e benessere: Fetm, domani presentazione di una ricerca dell’Osservatorio #Bef

Oltre 1.300 interviste. Un campione esteso, tra uomini e donne, Nord e Sud, dipendenti e liberi professionisti. Domani alle 18 la “Fondazione educatori del terzo millennio” (Fetm) ospita un webinar per illustrare i risultati della ricerca condotta dall’Osservatorio #Bef—Benessere Felicità e promossa all’Associazione Ricerca Felicità. Venti le domande totali, inerenti il grado di felicità in generale, quello in situazioni solitudine, il livello di soddisfazione professionale. Per l’edizione 2021, i rilevamenti sono stati effettuati in gennaio e febbraio.

In estrema sintesi, spiega un comunicato, “i lavoratori sono più felici delle altre persone”; malgrado la situazione attuale, “non si registra un sentimento di totale isolamento, pur restando una sensazione di ‘mancanza di compagnia’, soprattutto tra i più giovani”. Medio il valore riferito al grado di soddisfazione. Il campione, infine, dichiara di cogliere nel proprio lavoro “un elemento di lettura e comprensione delle persone e della realtà, un mezzo per la soddisfazione dei propri bisogni, una fonte di senso di vita, una fonte di valorizzazione delle proprie capacità”. Insieme a Elga Corricelli, Elisabetta Dallavalle e Sandro Formica, che interverranno in qualità di relatori, è prevista la presenza del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, con un proprio contributo, e di suor Anna Monia Alfieri, esperta in materia di politiche scolastiche.