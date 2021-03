Rai Due: “O anche no”, il 2 aprile puntata speciale nella Giornata per la consapevolezza dell’Autismo

Andrà in onda venerdì 2 aprile, su Rai Due, alle 00.30 circa, e domenica 4 aprile in replica, alle 9.10 circa, un appuntamento speciale con “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai per il sociale. La puntata durerà un’ora in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo che cade il 2 aprile.

In apertura, una clip del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli interventi in occasione delle passate edizioni della Giornata. Paola Severini intervista David Shore, lo sceneggiatore e produttore televisivo canadese ideatore, tra le tante, delle serie televisive “Dottor House” e “The good doctor” che sarà collegato da Los Angeles. “The good doctor”, in onda su Rai Due, segue le vicende di un giovane medico autistico con la Sindrome del Savant. Luca Milano, il direttore di Rai Ragazzi, presenta “Lo specchio di Lorenzo”, un nuovo cartone animato sul tema dell’autismo in onda su Rai Gulp. Dalla Sardegna, Casteddu 4 special, la squadra della divisione Paralimpica del Cagliari. Tra gli ospiti anche Gabriele Gravina, il presidente della Figc. Poi, spazio a un video realizzato dal poeta Umberto Piersanti, padre di un ragazzo autistico, Jacopo.

Piersanti ha da poco vinto il premio Saba. Per il cooking show inclusivo saranno riproposti due servizi: Il Tortellante di Modena con lo chef Massimo Bottura e Pizzaut di Milano. Infine, in onda don Marco Mori con i suoi ragazzi, i Ladri di Carrozzelle con le canzoni e l’intervista a Vincenzone e al tastierista Gianmarco, le magie di Andrea Paris, le vignette di Stefano Disegni e la notizia di Rebecca Zoe De Luca.