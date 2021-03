Settimana Santa: Trapani, aperta fino a tarda sera in via straordinaria la chiesa che ospita i “gruppi” dei Misteri

Da questa mattina la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Trapani ha aperto la sue porte per permettere ai fedeli di poter raccogliersi in preghiera e godere della scenografia rappresentata dai gruppi dei “Misteri”, realizzata dall’artigianato artistico trapanese che rappresenta episodi della passione e della morte di Gesù. Per tutta la settimana, fino all’ingresso in “zona rossa”, la chiesa resterà aperta in maniera straordinaria fino alle 21.30, tranne che durante i momenti di preghiera, che in ottemperanza alle norme del governo per il contenimento sanitario, si terranno a porte chiuse.

Nel pomeriggio di oggi, il primo momento dei riti di pietà popolare della Settimana Santa: non essendo possibile dare vita alla processione, i rappresentanti del ceto dei “massari” si riuniranno all’orario previsto per l’inizio per la processione, dunque alle 16, per pregare insieme il rosario meditato. Il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta televisiva da Telesud Trapani (can. 118 e 518) e da Maria Vision Italia ( can. 246 e 662). Sarà possibile seguire lo streaming sui social: sulla pagina Facebook dell’Unione Maestranze che ha trasmesso tutti i riti quaresimali delle “scinnute” e sul canale Youtube della diocesi di Trapani. Per venire incontro al desiderio delle donne del ceto che tradizionalmente vegliavano, nella notte del martedì santo, l’immagine della Madre Pietà dei Massari, sempre in via straordinaria, il rettore della chiesa don Alberto Genovese ha organizzato un rosario meditato, sempre a porte chiuse, che si terrà questa sera alle 20.30.