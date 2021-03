Settimana Santa: diocesi Viterbo, la messa del Crisma in diretta tv nazionale sul Canale Italia 143

La celebrazione della messa crismale con la benedizione degli oli, per volontà e desiderio del vescovo di Viterbo, mons. Lino Fumagalli, quest’anno, per la pandemia e le restrizioni, sarà trasmessa anche in diretta tv nazionale sul digitale terrestre da Canale Italia 143, dalle 18, domani, Mercoledì Santo. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo e vuole essere “un modo ulteriore oltre allo streaming sui canali social della diocesi (Facebook: Diocesi di Viterbo; YouTube: Diocesi ViterboTV) per essere vicini a chi da casa è malato, solo o non può raggiungere la cattedrale dai paesi della provincia a motivo della zona arancione”.

La diretta sarà curata dall’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi con regia di don Emanuele Germani e il commento di Stefano Nazzaro speaker della Rai. La celebrazione in cattedrale, a motivo dei soli 200 posti disponibili, è riservata esclusivamente ai soli sacerdoti, religiosi/e, membri del consiglio pastorale diocesano.