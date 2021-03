Sfollati climatici: p. Baggio, “la crisi climatica ha un volto umano”

“Gli Orientamenti Pastorali sugli Sfollati Climatici sono un documento, pubblicato sotto forma di opuscolo, che contiene fatti, interpretazioni, politiche e proposte rilevanti sul fenomeno degli sfollati climatici”. Lo ha detto padre Fabio Baggio, sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nella conferenza stampa di presentazione dell’omonimo volume, trasmessa in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il verbo “vedere”, come scrive Papa Francesco nella prefazione, “ è il primo passo di un processo di presa di coscienza, che ha come obiettivo l’agire sulle cause della crisi climatica e sulle sue conseguenze in ambito migratorio”. “La crisi climatica ha un volto umano”, ha sottolineato Baggio: “Essa è già una realtà per milioni di persone nel mondo intero, in particolare per gli abitanti delle periferie esistenziali”. “Il magistero della Chiesa Cattolica ha già in precedenza preso in considerazione il dramma degli sfollati interni e ha sviluppato riflessioni e suggerimenti per quel che concerne la loro cura pastorale”, ha fatto notare il relatore, precisando che questi nuovi Orientamenti “si concentrano esclusivamente sugli sfollati climatici – ossia quelle persone o gruppi di persone che sono state costrette a lasciare il luogo di residenza abituale a causa di una crisi climatica acuta, mettendo in luce nuove sfide che l’attuale scenario globale pone e suggerendo adeguate risposte pastorali”. L’obiettivo: “fornire una serie di considerazioni, che possano essere utili alle Conferenze Episcopali, alle Chiese locali, alle congregazioni religiose e alle organizzazioni cattoliche, così come agli operatori pastorali e a tutti i fedeli cattolici nella pianificazione pastorale e nello sviluppo di programmi per l’assistenza degli sfollati climatici”. “Gli Orientamenti Pastorali sugli Sfollati Climatici scaturiscono dall’ascolto attento delle Chiese locali e di numerose congregazioni religiose e organizzazioni cattoliche che lavorano sul campo”, ha spiegato Baggio: “Seppur approvati dal Santo Padre, essi non hanno tuttavia la pretesa di esaurire l’insegnamento della Chiesa su crisi climatica e sfollamento”.