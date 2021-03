Vocazioni: un volume su “I primi maestri del card. Bassetti: don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini”. Lunedì la presentazione on line

“Don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini sono stati due preti fondamentali per la mia fede e la mia scelta di vita consacrata”. Così il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, apre la sua prefazione al volume dal titolo: “Le radici di una vocazione. I primi maestri del card. Bassetti: don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini” di Quinto Cappelli, per i tipi delle Edizioni San Paolo (Milano 2021, pp. 395). La storia dei due sacerdoti-maestri del futuro presidente della Cei non è, come lo stesso Bassetti scrive, “un fatto privato e non riguarda esclusivamente la mia vicenda personale”. “La loro storia illustra uno spaccato di vita della Chiesa italiana, dal punto di vista di una ‘periferia’: la Chiesa di montagna, dalla fine dell’Ottocento lungo quasi tutto il ventesimo secolo. Ringrazio Dio di averli posti all’inizio del mio cammino di fede e della mia vocazione al sacerdozio. Insieme all’esempio dei miei genitori, Flora e Arrigo, mi hanno trasmesso, col timor di Dio, una fede semplice, ma robusta, manifestata nel rispetto degli altri e nella solidarietà verso tutti”.

Quinto Cappelli – laureato in Teologia e in Pedagogia, giornalista e corrispondente dalla Romagna dei quotidiani Avvenire e Il Resto del Carlino – fa rivivere davanti al lettore due figure di sacerdoti che, come anche furono don Milani e don Mazzolari, sono stati maestri di fede personale e di popolo, ed educatori di chi hanno incrociato sulla loro strada. La prima e la seconda parte del volume racconta i preti che stanno alle radici della vocazione del card. Bassetti, don Poggiolini (nella diocesi romagnola di Modigliana), che l’ha battezzato e ha formato la sua famiglia, e don Cavini (nella diocesi di Firenze), che gli ha fatto la scuola media nella canonica. Il libro si chiude con un capitolo sul card. Bassetti, aggiornato all’evento della malattia per Covid-19, che l’ha colpito e da cui è guarito proprio poco prima che l’opera di Cappelli andasse in stampa.

“Le radici di una vocazione”, in distribuzione dallo scorso febbraio in tutte le librerie cattoliche d’Italia, sarà presentato online lunedì 15 marzo, dalle 17, dal canale YouTube e dalla pagina Facebook della Libreria San Paolo Laterano di Roma. Alla presentazione interverranno il card. Bassetti, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, e l’autore.