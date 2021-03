Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica del Portogallo

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente della Repubblica di Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, il quale ha incontrato successivamente il cardinale segretario di Stato, card. Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso della visita, la prima all’estero del presidente dopo la sua rielezione – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni tra la Santa Sede e il Portogallo, come pure per il contributo della Chiesa alla vita del Paese, con speciale riferimento alla gestione dell’attuale crisi sanitaria, alla difesa della vita e alla pacifica convivenza sociale”. “Nel quadro della presidenza di turno portoghese dell’Unione europea – prosegue il comunicato vaticano – ci si è soffermati su alcune questioni di carattere regionale e internazionale, tra cui il multilateralismo, il superamento dell’emergenza pandemica e l’impegno per la pace”.