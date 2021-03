Atti intimidatori a Comunità Progetto Sud: Forum famiglie Calabria, “ferma condanna” per quanto avvenuto e “solidarietà agli operatori”

“Ferma condanna” per gli atti intimidatori e “vicinanza e solidarietà” agli operatori della Comunità Progetto Sud che ne sono stati vittime. Le esprime il Forum delle Associazioni familiari della Calabria in una nota a seguito delle “arroganti e sfrontate intimidazioni da parte della criminalità nei confronti dei beni personali degli operatori della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme guidata da don Giacomo Panizza, evidentemente per scoraggiarli a recarsi al lavoro”. “Agli encomiabili operatori, alle loro famiglie e a tutta la Comunità – prosegue il Forum famiglie Calabria – va la nostra concreta vicinanza e solidarietà”. “Questo fango mafioso che, mettendo paura, vuole infiltrarsi nella parte sana e operativa della nostra Calabria da sempre vicina alle persone più deboli e fragili mostra tutta la sua pochezza e questo ennesimo e vile atto, è un segno di debolezza – osserva il Forum calabrese – perché evidentemente la cultura della legalità spaventa e toglie il terreno sotto i piedi”. “Occorre monitorare attentamente gli accadimenti poiché – commentano dal Forum – c’è il rischio che la criminalità organizzata facendo leva sulle difficoltà del momento emergenziale e dei bisogni delle persone deboli, voglia infiltrarsi nei finanziamenti delle politiche sociali e gestirli come un’ulteriore opportunità di espansione dell’economia criminale”.