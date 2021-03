Sanità: Casa Sollievo della Sofferenza, primo ospedale del Sud Italia e della Puglia secondo “Best Hospitals 2021”

Per il secondo anno consecutivo l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza si conferma come il miglior ospedale del Sud Italia. Lo riporta la classifica “Best Hospitals 2021” pubblicata dalla rivista statunitense Newsweek e realizzata in collaborazione con Statistica Inc, società internazionale leader nella raccolta e nell’elaborazione dati. Dopo aver individuato 25 Paesi ‒ scelti principalmente sulla base della qualità e dell’aspettativa di vita, del numero di abitanti, degli ospedali presenti e della disponibilità di dati ‒, Newsweek ha stilato una classifica globale e una per ogni nazione tenendo in considerazione “la costante eccellenza delle cure, medici illustri, personale infermieristico di primo livello e disponibilità di tecnologie all’avanguardia”.

Nella classifica italiana del 2021 di Newsweek, l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si è classificato al 28° posto, il primo tra tutti gli ospedali del Sud Italia e quindi della Puglia. Rispetto al 2020, quando si era classificata al 29° posto, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo ha quindi guadagnato una posizione a livello nazionale, confermandosi nuovamente in prima posizione nel territorio meridionale e pugliese. Per Michele Giuliani, direttore generale dell’Ospedale fondato da san Pio, “si tratta di un risultato sorprendente soprattutto se si considera l’anno trascorso che ha visto il nostro Istituto impegnato contemporaneamente su due fronti: gestione della pandemia da Covid-19 e gestione ordinaria”. Un periodo che non è stato affatto facile ma che ha confermato le notevoli potenzialità di Casa Sollievo e l’imprescindibile apporto qualitativo e quantitativo che siamo in grado di offrire nel panorama sanitario e assistenziale della Puglia e delle regioni limitrofe”.