La Polizia postale avverte che stanno circolando falsi sms con i quali si pubblicizza un servizio di prenotazione del vaccino contro il Covid-19. La campagna fraudolenta con messaggi che incorporano un link sul quale si chiede di cliccare o contattare il numero 1240 per prenotare la vaccinazione o ricevere informazioni in merito, è rivolta in particolare a soggetti ultra ottantenni. La Polizia postale invita a diffidare da questi messaggi e segnalarli a www.commissariatodips.it.