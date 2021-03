Diocesi: Siracusa, il 13 marzo esposizione straordinaria del simulacro della patrona Santa Lucia

Sabato 13 marzo, ad un anno esatto di distanza dall’atto di affidamento a santa Lucia in tempo di pandemia, la Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha deciso un’esposizione straordinaria del simulacro della patrona di Siracusa nella cattedrale per l’intera giornata. Il programma prevede alle ore 7.30 l’apertura della nicchia. Le cinque chiavi necessarie per aprire la nicchia che custodisce il simulacro saranno consegnate al maestro di cappella Benedetto Ghiurmino da infermieri, medici o persone che hanno vissuto, sia pure in diverso modo, l’esperienza del Covid-19. Alle ore 8.00 mons. Salvatore Marino, parroco della vattedrale, celebrerà la messa. Alle ore 17.00, i bambini della parrocchia parteciperanno ad un momento di racconto della storia della vergine e martire siracusana, anche attraverso le scarpette rosse e le reliquie della patrona. Alle ore 18.30 l’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto, presiederà la messa. L’Ufficio di pastorale della salute ha invitato tutte le associazioni di volontariato sanitario a partecipare alla preghiera per chiedere a Santa Lucia la protezione dal pericolo della pandemia. Dopo la messa avrà luogo la chiusura della nicchia. Nell’arco della giornata ci sarà anche una raccolta alimentare curata da operatori della Caritas diocesana per aiutare le tante persone che a causa della pandemia stanno sperimentando condizioni di gravi disagi economici. Durante lo svolgimento delle funzioni religiose non sarà consentita la visita al simulacro. Nel rispetto delle normative per il contrasto al Covid-19 la capienza della chiesa cattedrale è di 100 persone. La messa alle ore 18,30 presieduta dall’arcivescovo Lomanto sarà trasmessa sui canali social dell’arcidiocesi, la pagina Facebook e il canale YouTube e sulla pagina Facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia. Le emittenti televisive Medical Excellence, Teleuno Tris, Video 66 trasmetteranno la celebrazione.