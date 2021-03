San Giuseppe: don Arice (Cottolengo), “la sua santità un modello per la Piccola Casa della Divina Provvidenza”

“Giuseppe di Nazareth: una paternità ritrovata” è il tema del triduo in preparazione alla solennità di san Giuseppe che la Piccola Casa della Divina Provvidenza celebra nell’Anno speciale che Papa Francesco ha dedicato allo sposo di Maria. Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo nella chiesa grande del Cottolengo di Torino (via Cottolengo 14) alle ore 17 don Cristian Besso, salesiano, preside dell’Università pontifica salesiana presso la Facoltà di Teologia – sezione di Torino, tiene una meditazione sul tema del triduo, a cui alle ore 17.30 segue la preghiera dei vespri.

Venerdì 19 marzo, nella solennità di san Giuseppe, di cui il fondatore della Piccola Casa san Giuseppe Benedetto Cottolengo porta il nome, alle ore 7 si tiene la celebrazione eucaristica e alle ore 17 la preghiera dei vespri solenni, entrambe presiedute dal Padre generale della Piccola Casa, don Carmine Arice.

L’accesso in chiesa, in ottemperanza alle norme anti contagio, sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili. Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube “Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo)”; i video con le registrazioni resteranno a disposizione sul sito.

“San Giuseppe – sottolinea don Arice – è stato da sempre indicato come il modello a cui il padre generale deve guardare per compiere il suo servizio nella Piccola Casa. La santità di quest’uomo, che ha vissuto di Parola di Dio tutti gli attimi della sua vita e ha custodito la famiglia di Nazareth, per la Piccola Casa diventa allora modello che insegna a custodire il Gesù vivo presente nei poveri e nei malati”.

Inoltre le suore del monastero cottolenghino “San Giuseppe” di Torino dal 19 marzo avvieranno l’iniziativa “In preghiera con san Giuseppe”: ogni 19 del mese sarà pubblicato un video con una preghiera e una meditazione ispirate alla lettera apostolica “Patris Corde” di Papa Francesco per riflettere sulla figura dello sposo di Maria nell’anno a lui dedicato. I video saranno condivisi su You Tube e saranno disponibili su www.cottolengo.org.