Diocesi: Siracusa, al via stasera la Via Crucis di “Paschalia” nella chiesa di San Martino

Meditare i misteri della passione, morte e risurrezione di Cristo attraverso un itinerario da percorrere guidati dalle immagini dei misteri che vengono contemplati nei riti della Settimana Santa in diverse comunità della diocesi. Stasera, il via, alle 20, della Via Crucis nella chiesa di San Martino, promossa dall’Ufficio di Pastorale per il tempo libero, turismo e sport, in collaborazione con la Fondazione di Comunità Val di Noto. “Un modo per ravvivare in noi i sentimenti e le preghiere che suscitano in noi questi momenti di contemplazione”, spiega il direttore dell’Ufficio, don Helenio Schettini.

L’Ufficio ha disposto la diretta streaming anche con il servizio dell’interpretariato nella lingua dei segni, in collaborazione con la sezione Ens di Siracusa. Il momento di preghiera sarà trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi e dalle emittenti televisive Medical Excellence, Teleuno Tris, Video 66. La Via Crucis rientra in “Paschalia”, l’iniziativa promossa in occasione della Pasqua che raccoglie le più suggestive manifestazioni che si svolgono in diocesi, molte delle quali rievocano gli eventi della Passione di Gesù Cristo. Segni della Liturgia accompagnati spesso da una ritualità popolare che esprime la devozione dei fedeli. Sei le stazioni previste con le meditazioni curate da laici e sacerdoti. Sei i video che saranno proposti da Canicattini Bagni, Floridia, Lentini, Augusta e Ferla. La Via Crucis sarà presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto.