Diocesi: Alife-Caiazzo, domenica l’ingresso del nuovo vescovo Giacomo Cirulli

(Foto: Clarus on line)

Mons. Giacomo Cirulli, domenica 14 marzo, alle 17, farà il suo ingresso solenne nella cattedrale di Alife per la presa di possesso canonico e l’inizio ufficiale del suo ministero pastorale nella diocesi di Alife-Caiazzo: troverà ad accoglierlo il clero diocesano, i sindaci dei 24 comuni della diocesi, poche altre autorità locali e i membri del Consiglio pastorale di Alife in rappresentanza del laicato diocesano, come si legge su Clarus.

Le severe misure anti Covid costringono a rimandare la festa che i fedeli della diocesi stavano aspettando. Dopo la nomina di Papa Francesco avvenuta lo scorso 26 febbraio, mons. Cirulli ha incontrato i sacerdoti di Alife-Caiazzo, la curia diocesana e quanti hanno chiesto un primo incontro con lui.

“Da domenica per la Chiesa di Alife-Caiazzo ha inizio un nuovo tempo e un nuovo cammino: sul terreno della storia pastorale e spirituale di questa terra si innesta il seme buono che il successore di Pietro porterà con la ricchezza del suo ministero pastorale vissuto da parroco nella sua diocesi di origine, Cerignola-Ascoli-Satriano e da vescovo della diocesi di Teano-Calvi, ora unita in persona episcopi a quella di Alife”, si legge su Clarus.

La celebrazione prevede il saluto di mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, che per due anni è stato amministratore apostolico di Alife-Caiazzo; la lettura della nomina di Papa Francesco; l’annuncio del nuovo vescovo e la consegna del pastorale. L’ultimo atto mons. Cirulli lo compirà da solo, salendo i gradini verso la cattedra, da cui ogni vescovo presiede, e siederà dando così inizio al suo ministero.

Sarà possibile seguire in diretta la celebrazione attraverso i canali social della diocesi di Alife-Caiazzo (sito diocesano e pagine Facebook “Diocesi Alife-Caiazzo” e “Clarus”) oltre che visualizzare in tempo reale foto e commenti della cerimonia. Diretta streaming anche dal sito internet della diocesi di Teano-Calvi.