Circoli ricreativi: Forum Terzo settore, “bene la ripresa delle attività, supportarli al termine dell’emergenza”

“Dopo l’approvazione in Senato la scorsa settimana, l’emendamento ‘Salva Circoli’ è stato ieri approvato definitivamente anche dalla Camera. I circoli ricreativi, culturali e sociali potranno finalmente riaprire per la somministrazione di alimenti e bevande, secondo le norme applicate per le attività degli altri esercizi privati, e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza”. Lo ricorda il Forum del Terzo Settore, che insieme a diversi associati, si è speso perché questo emendamento venisse approvato. “Sapere che i circoli potranno finalmente riaprire – dichiara la portavoce, Claudia Fiaschi – è un’ottima notizia che restituisce un po’ di speranza alle nostre associazioni in grande affanno in questo periodo di emergenza”.

Ricordando che “sono migliaia i circoli culturali e le associazioni di promozione sociale che sono stati costretti a interrompere le proprie attività, pregiudicando gravemente le proprie possibilità di autofinanziamento”, Fiaschi evidenzia che “proibire le attività di somministrazione di alimenti e bevande ai circoli, quando queste erano invece permesse per i bar dei pubblici esercizi, ha significato una ulteriore e ingiusta penalizzazione per un pezzo di economia sociale duramente colpito dalla crisi”. “Per molti cittadini, pensiamo soprattutto a quelli più fragili e soli – prosegue Fiaschi – i circoli rappresentano innanzitutto un luogo di socialità, cultura, scambio e solidarietà fondamentale. Bisogna assicurare il proseguimento delle loro attività quando sarà passata l’emergenza”.