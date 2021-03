Diocesi: Pinerolo, stasera il quinto incontro di #ecologiaintegrale dedicato alla 49ª Settimana sociale. Intervengono i vescovi Olivero e Santoro

“Ora et Labora”

“Il pianeta che vogliamo: ambiente, lavoro, futuro. Ritrovare la capacità di prenderci cura. Verso la Settimana sociale dei cattolici di Taranto”. Questo il tema del quinto incontro del percorso formativo ed informativo #ecologiaintegrale del progetto “Ora et Labora” dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro di Pinerolo. L’appuntamento, in programma nella serata di oggi, venerdì 12 marzo alle 18.30, sarà aperto dall’introduzione del vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero. Sarà poi mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani, a dialogare con Stefano Menegatti, giovane membro dell’Ufficio diocesano. L’incontro – coordinato dal direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, Giancarlo Chiapello – sarà trasmesso in diretta streaming su Facebook e YouTube.