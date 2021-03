Diocesi: Città di Castello, le “24 ore per il Signore” in diverse chiese. Domani sera la messa presieduta dal vescovo Cancian

Anche la Chiesa diocesana di Città di Castello risponde all’invito di Papa Francesco e, nel fine settimana, vivrà le “24 ore per il Signore”. L’iniziativa, promossa dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, è dedicata quest’anno al tema “Egli perdona tutte le tue colpe”, tratto dal Salmo 103.

Sabato 13 marzo, vista l’emergenza sanitaria che obbliga al contingentamento dei posti, non si terrà la preghiera in una sola chiesa, ma dalle 8 alle 18, l’Adorazione eucaristica si terrà nelle chiese di S. Francesco in Città di Castello, di San Giuseppe alle Graticole e in quella degli Zoccolanti. Saranno disponibili sacerdoti per le confessioni”, assicura la diocesi, invitando “chi lo desidera” ad “aggiungersi in vari momenti nelle chiese suddette, ricordando che si può partecipare anche all’Adorazione perpetua nella chiesa di San Giustino e in quella di Trestina”. A conclusione della giornata, mons. Domenico Cancian celebrerà la messa alle 18 nella chiesa degli Zoccolanti.

Domenica 14 marzo, ad ideale coronamento delle “24 ore per il Signore”, nelle chiese della diocesi – come in tutte quelle dell’Umbria – si svolgerà una giornata di preghiera per implorare dal Dio della misericordia la protezione e la liberazione da ogni male.