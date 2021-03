Coranavirus Covid-19: diocesi Rossano-Cariati, “solidarietà a famiglie colpite dalla pandemia”. Rispetto di ogni precauzione per contenere diffusione contagi

La diocesi di Rossano-Cariati esprime, “a nome di tutta la Chiesa diocesana, la solidarietà per le famiglie colpite dalla pandemia. In particolare verso quelle visitate dalla morte di qualcuno dei propri cari, dove vivono persone con sintomi gravi, e per chi è ricoverato negli ospedali”. Lo si legge in una nota diffusa oggi, che prosegue: “La vicinanza e la preghiera sono vissute anche nei confronti delle comunità dove, attualmente, maggiore è il numero dei casi positivi al Covid-19 (Campana, Corigliano Rossano, Longobucco)”. La diocesi “è vicina anche a tutti coloro i quali si stanno impegnando affinché si possa uscire al più presto dal tunnel in cui tutta l’umanità è entrata lo scorso anno”. Inoltre, “preso atto che la pandemia, in questo periodo, nel nostro territorio diocesano, si sta diffondendo rapidamente” e “avendo constatato che ad essere contagiati sono anche i giovani e i ragazzi, a causa delle varianti Covid-19”, la diocesi “raccomanda, vivamente, di rispettare tutte le norme di contenimento alla diffusione del contagio” nelle prossime celebrazioni liturgiche.