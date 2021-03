Coronavirus Covid-19: Iss, pandemia esperienza “emotivamente dolorosa” per un italiano su quattro

Per quasi 1 italiano su 4 (il 23% degli adulti) l’esperienza della pandemia è stata vissuta in modo “emotivamente doloroso”. È quanto emerge dai dati delle sorveglianze “Passi” e “Passi d’argento” realizzati dalle Aziende sanitarie locali (Asl), in collaborazione con le Regioni e coordinati a livello nazionale dall’Istituto superiore di sanità e pubblicati nel rapporto “Passi e Passi d’argento e la pandemia Covid-19”.

I più “colpiti”, viene spiegato, “sono soprattutto persone che hanno avuto esperienze diretta della pandemia a causa di lutti in famiglia o fra amici cari per il Covid, o perché hanno subito perdite economiche”.

Dai dati diffusi, inoltre, emerge che fra gli anziani ultra 65enni aumenta la sedentarietà e la quota di donne che fa un consumo moderato di alcol.

Commentando i risultati dell’indagine, l’Iss rileva che “il 23% degli adulti ha dichiarato di aver ripensato, negli ultimi 30 giorni, all’esperienza vissuta e legata alla pandemia in maniera dolorosa (pensiero intrusivo). Il pensiero intrusivo è fortemente modulato dalle caratteristiche dei rispondenti, socio-demografiche, di salute fisica e psicologica e di vissuto della pandemia e della malattia Covid-19: è più frequente fra le donne, fra le persone più mature, fra le persone socialmente più svantaggiate, per difficoltà economica o per bassa istruzione e fra i residenti del Centro-Sud”. “Ma anche – viene spiegato – fra chi ha sintomi di depressione o ha una salute compromessa ed è affetto da almeno una patologia cronica, e soprattutto è più frequente fra chi ha visto peggiorate le proprie risorse economiche a causa della pandemia, fra chi ha avuto lutti in famiglia o fra amici cari a causa di Covid-19”.