Atti intimidatori a Comunità Progetto Sud: Acli, “piena solidarietà a fondatore, dipendenti e volontari”

Le Acli nazionali e le Acli della Calabria “ribadiscono la loro piena solidarietà alla Comunità Progetto Sud, al suo fondatore e ai dipendenti e volontari che resistono e combattano ogni giorno una battaglia di civiltà e di affermazione dei diritti di libertà e condannano le intimidazione rivolte al fondatore del gruppo sociale Pensieri & Sorrisi, e alle lavoratrici e ai lavoratori”. È quanto si legge in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi per esprimere sostegno alla Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, i cui operatori sono oggetto di intimidazioni mafiose da qualche settimana.

“L’esperienza della comunità fondata da don Giacomo Panizza prova a dare dignità e lavoro ad una terra che si ribella alla malavita”, proseguono le Acli che “considerano le esperienze di riutilizzo dei beni confiscati alle mafie come uno dei segni tangibili della lotta dello Stato alla malavita organizzata e auspicano che le Istituzioni locali e nazionali e la società civile, sostengano in tutti i modi iniziative come quelle nate dalla Comunità del Progetto Sud”.