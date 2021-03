Coronavirus Covid-19: Ciccarelli (Forum), “bene congedi alle famiglie con figli in vista delle chiusure”

“Per i genitori italiani che un lavoro lo hanno ancora, l’attivazione immediata di congedi parentali in quantità congrua ai disagi che si apprestano a vivere è essenziale. Supportare i genitori nel loro compito è riconoscere il valore e il servizio che la famiglia, in quest’emergenza lunga ormai oltre un anno, continua a svolgere per conto del Paese”: così la vice-presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Emma Ciccarelli.

“Bene, dunque, i congedi, come la previsione di voucher baby-sitter e altre misure di sostegno per quanti hanno difficoltà nella gestione dei figli a casa. Troppe donne in questi mesi hanno dovuto abbandonare il lavoro a causa dell’impossibilità di ulteriori congedi oltre quelli previsti. Un figlio non può essere un problema, semmai è un valore per il futuro del Paese”, conclude Ciccarelli.