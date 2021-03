Diocesi: Cassano all’Jonio, domani mons. Savino ordina cinque diaconi permanenti

Domani, sabato 13 marzo, il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, nella basilica cattedrale “Santa Maria del Lauro” della cittadina ionica, celebrerà la liturgia eucaristica per l’ammissione agli ordini sacri del diaconato permanente di Michele Diodati, Geppino Guarnaccia, Antonio Paiella, Vincenzo Stivala e Nicola Taranto, cinque padri di famiglia che dopo un primo periodo di preparazione spirituale e di studio, con l’accordo delle loro spose, si apprestano a compiere il primo passo verso l’ordinazione diaconale. “Il diaconato – ricorda una nota della diocesi – è un grado del sacramento dell’ordine sacro e può costituire una tappa intermedia verso il sacerdozio, in questo caso si dice ‘transeunte’, o rimanere nella forma permanente come ruolo di ‘servizio’ nella vita liturgica e pastorale, nelle opere sociali e caritative. Il servizio dei diaconi nella Chiesa è documentato fin dai tempi degli apostoli. Il Concilio Vaticano II, dopo un lungo periodo di assenza, ha ripristinato la figura del diacono permanente lasciando alle singole Conferenze episcopali la possibilità di restituire questo ministero nel loro territorio in base alle esigenze pastorali. Con il Concilio una nuova figura ministeriale è consegnata alla Chiesa”. La diocesi, unitamente alle realtà di provenienza dei cinque aspiranti all’ammissione agli ordini sacri, si prepara “a vivere un momento particolare di comunione e di espansione spirituale che contribuirà, con l’aiuto di Dio, a far crescere la Chiesa diocesana”.