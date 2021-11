Paraguay: Conferenza episcopale, confermata per il prossimo triennio la presidenza uscente

(Foto: Conferenza episcopale del Paraguay)

La Conferenza episcopale del Paraguay, riunita in assemblea plenaria dal 1° al 5 novembre, ha eletto i propri organi direttivi per il periodo 2021-2024, confermando i membri della precedente presidenza. Adalberto Martínez Flores, vescovo di Villarrica, è dunque ancora il presidente della Cep; vicepresidente è stato eletto mons. Pierre Jubinville, vescovo di San Pedro; segretario generale mons. Amancio Benítez, vescovo di Benjamín Aceval; tesoriere mons. Francisco Pistilli, vescovo di Encarnación. Padre Sergio Ayala Viveros è il segretario generale aggiunto.

L’assemblea era iniziata lunedì con la visita del nunzio apostolico, mons. Eliseo Antonio Ariotti, che ha avuto uno scambio di vedute sull’attuale momento che sta vivendo il Paese. Ha detto il nunzio: “Stiamo vivendo un momento storico, perché siamo chiamati al rinnovamento per l’umanità, cercando come Chiesa la via per offrire risposte efficaci ai problemi sociali, economici e politici attuali, offrendo riflessioni e principi profetici tratti dalla dottrina della Chiesa”.

Oggi mons. Martínez Flores terrà una conferenza stampa, durante la quale esprimerà il punto di vista dell’episcopato sulla situazione del Paese.