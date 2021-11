Solidarietà: Caritas internationalis, domani webinar su attività in Europa e crisi in Ucraina

In occasione del suo 70° anniversario che ricorre il 12 dicembre 2021 Caritas internationalis organizza sette webinar dedicati alle sette regioni della Caritas. Domani 4 novembre alle 10.00 (ora di Roma) si svolgerà il webinar intitolato “Solidarietà in azione seguendo i segni dei tempi”, che sarà dedicato al lavoro di Caritas nella regione europea, dove vi sono tra le organizzazioni membro più longeve della Confederazione. Il webinar fornirà l’occasione per un focus speciale sulla crisi in Ucraina, con aggiornamenti dalla Caritas locale. Interverranno: Aloysius John, segretario generale di Caritas internationalis; mons. Michael Landau, presidente di Caritas Europa; Maria Nyman, segretario generale di Caritas Europa; Mathilde Langendorf, portavoce di Caritas Germania; Anahit Mkhoyan, direttore di Caritas Georgia; Tetiana Stawnychy e Andryi Postnikiv, presidente e direttore umanitario di Caritas Ucraina. Per seguire il webinar su Youtube, cliccare qui.