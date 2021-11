Giornalismo: Premio Morrione, vince l’inchiesta “Maremma Felix”

L’inchiesta “Maremma felix” di Pietro Mecarozzi sulle infiltrazioni mafiose e l’invasione degli oligarchi russi nella Maremma Toscana ha vinto la decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. La premiazione si è svolta il 31 ottobre a Torino. La giuria ha scelto l’inchiesta “Maremma felix” per “aver illuminato, con coraggio e determinazione, un territorio apparentemente sano e immune dalla tradizionale presenza mafiosa, attraverso un racconto brillante e meticoloso che scava nelle viscere di una Toscana sconosciuta diventata ormai terreno di espansione criminale, strisciante e silenziosa”. Sono arrivate in finale altre cinque inchieste: sulla repressione della Turchia verso gli oppositori in Italia e in Austria; sull’omicidio del giornalista Antonio Russo; sulle violazioni dei diritti umani nella rotta migratoria tra Tunisia e Italia; sui cittadini e le cittadine che monitorano e combattono gli impatti del petrolio in Basilicata. Durante la serata Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report Rai3 e vice direttore di Rai3, ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2021 per “il coraggio civile del giornalismo più autenticamente rivolto alla scoperta della verità”: “Ha ricevuto in eredità la responsabilità di Report Rai3 – si legge nella motivazione della giuria -, che tuttora conduce con mano sicura attraverso le strette maglie del più che rigoroso giornalismo d’inchiesta. È così che ha saputo valorizzare e difendere, con dedizione e tenacia, il ruolo del servizio pubblico nell’informazione, senza soggezione verso poteri e potenti”. La responsabile di ResQ – People saving people Cecilia Strada ha ricevuto il riconoscimento “Testimone del Premio Roberto Morrione perché “racconta con professionalità e impegno il dramma vissuto dai migranti nel Mediterraneo centrale e il lavoro concreto dei molti che si ostinano a non lasciarli morire in mare”. Con un progetto di inchiesta sulla condizione degli anziani durante l’epidemia di Covid-19, Francesco De Augustinis ha vinto il bando speciale Oberon Media per il decennale del Premio Morrione.