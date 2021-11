Papa Francesco: nomina mons. Giampaolo Dianin vescovo di Chioggia

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha nominato mons. Giampaolo Dianin vescovo di Chioggia, accettando la rinuncia al governo pastorale della diocesi mons. Adriano Tessarollo. Mons. Dianin, del clero della diocesi di Padova e finora rettore del Seminario e docente, è nato il 29 ottobre 1962 a Teolo, nella diocesi di Padova, dove ha frequentato il Seminario, ricevendo l’ordinazione presbiterale il 7 giugno 1987. Dal 1987 al 1991 ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana di Roma, conseguendo il Dottorato in Teologia morale. È stato docente di Morale familiare dal 1991 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione di Padova, e successivamente nella nuova Facoltà Teologica del Triveneto. Ha insegnato Morale fondamentale e Morale sociale dal 1995 al 2002 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova e Pastorale familiare dal 2003 presso il Biennio di Licenza in Teologia Pastorale a Padova. Dal 1987 è stato cooperatore nella Parrocchia di Mestrino; dal 1992 al 2000 direttore dell’Ufficio famiglia della diocesi di Padova; coordinatore della Commissione famiglia della regione ecclesiastica triveneta dal 1999 al 2001; assistente unitario dell’Azione Cattolica di Padova dal 2000 al 2007. Dal 2009 finora è stato rettore del Seminario maggiore di Padova; dal 2009 al 2012 delegato vescovile per il Diaconato permanente e dal 2012 al 2018 coordinatore della Commissione Triveneta per i Seminari. Tra i vari incarichi diocesani è stato membro dell’Ufficio di coordinamento pastorale, membro del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio presbiterale e dal 2019 membro del Collegio dei Consultori.