Comunicazione: WeCa, on line il tutorial “Diocesi di Roma in cammino sinodale. L’ascolto intraecclesiale”, con mons. Palmieri

“Diocesi di Roma in cammino sinodale. L’ascolto intraecclesiale” è il titolo del tutorial WeCa in onda da questa mattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e sulla pagina Facebook.

Come realizzare l’ascolto sinodale all’interno delle nostre comunità? Questa è la domanda che accompagna il tutorial, promosso in collaborazione con la diocesi di Roma, pensato per condividere alcune proposte concrete per il percorso del Sinodo. Nel tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e guidato da mons. Gianpiero Palmieri, vicegerente della diocesi di Roma appena nominato da Papa Francesco vescovo di Ascoli Piceno, si andrà alla scoperta dei sussidi disponibili, della condivisione delle domande, l’ascolto, le letture e il gruppo di discernimento comunitario.

Come ci ha ricordato Papa Francesco “la sinodalità è la forma della vita della Chiesa: la Chiesa non può essere che sinodale”, spiega mons. Palmieri chiedendo: “Come possiamo crescere di più come Chiesa nella direzione della sinodalità?”.