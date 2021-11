Educazione: progetto “Scatti”, si conclude un percorso che ha coinvolto 4 periferie italiane, 27 partner tra enti locali, scuole e Terzo Settore

Un percorso lungo tre anni, che ha coinvolto 4 periferie italiane, 27 partner tra enti locali, scuole e Terzo Settore, soprattutto tantissimi ragazzi e ragazze, genitori, docenti e non solo, uniti come “comunità educante” per rendere l’educazione protagonista del riscatto del territorio. Sono i numeri di “Scatti” (“Scuola, comunità, attivazione, territori, innovazione”), progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, guidato dalla cooperativa Edi onlus. Per scoprire cosa è stato fatto, quali risultati sono stati raggiunti e come la comunità educante guardi al futuro è stato organizzato un evento, che si terrà on line domani.

L’evento di chiusura sarà l’occasione per ripercorrere, con i partner territoriali e nazionali, i tre anni di progetto, per riflettere sulle buone pratiche messe in campo e ragionare sulla sostenibilità futura di alcune importanti azioni territoriali intraprese.

Durante l’incontro saranno presentate le linee guida di “Scatti”, documento curato da Save the Children Italia, partner nazionale di progetto, che racconta ciò che le comunità educanti – le istituzioni, le scuole, le associazioni – hanno appreso e realizzato nei loro territori per tutelare il benessere e la crescita dei bambini e dei ragazzi. Spazio anche alla voce dei partner territoriali che hanno impiegato tutte le loro energie per offrire, in questi anni, nuove opportunità educative a bambini e bambine, ragazzi e ragazze e dei beneficiari che ci racconteranno la loro esperienza attraverso video e immagini.