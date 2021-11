Sanità: (Siti), al via a Lecce il 54° Congresso nazionale su post-Covid e occasioni di rilancio per una prevenzione integrata

“La sanità pubblica nel post-Covid. Occasioni di rilancio per una prevenzione integrata” è il titolo del 54° Congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) in programma da oggi al 6 novembre a Lecce (Grand Hotel Tiziano) in presenza, ma con la possibilità di seguirlo anche da remoto.

Oggi pomeriggio, alle 14.30, dopo i saluti “di rito” delle autorità, spazio alla prima lectio magistralis, “Climate change, water sanitation and health”, tenuta da Oliver Schmoll (Programme Manager Water and Climate presso World Health Organization – European Centre for Environment and Health). A seguire Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, terrà la lectio magistralis “Cosa ha insegnato il Covid-19 alla sanità pubblica”. Diversi i temi che verranno trattati durante il Congresso. Tra questi: l’approccio “one health” tra transizione ecologica ed epidemiologica, i nuovi modelli organizzativi della sanità pubblica, le prospettive d’innovazione dell’assistenza territoriale e della prevenzione alla luce del Pnrr, la revisione delle reti ospedaliere, la centralità delle risorse per la sanità pubblica, lo sviluppo del Piano nazionale della prevenzione 2021-2025 e dei relativi piani regionali. Ma anche l’attualità sulla pandemia, la corretta comunicazione e le buone pratiche per il contrasto, novità sui programmi di screening di popolazione, urban health. Grande spazio sarà riservato a vaccinazione antinfluenzale e coperture vaccinali per Hpv, Herpes zoster, anti-pneumococco, meningite B.