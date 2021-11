Giornali Fisc: Fabriano-Matelica, pubblicato il volume “L’Azione nel cuore del territorio 1911-2021” per i 110 anni del settimanale diocesano

Copertina (Foto L'Azione)

“L’Azione nel cuore del territorio 1911-2021” è il volume appena pubblicato per celebrare i 110 anni del settimanale della diocesi Fabriano-Matelica. Il testo, riferisce oggi il sito del settimanale (www.lazione.com), è una panoramica sulla storia del giornale che è anche un resoconto sulla storia della città e del comprensorio, come dimostrano le tante foto scattate lungo i decenni che corredano gli articoli dei collaboratori e della redazione, oggi composta dal direttore Carlo Cammoranesi, da Alessandro Moscè e da Ferruccio Cocco. Nella presentazione del libro, mons. Francesco Massara, vescovo di Fabriano-Matelica e arcivescovo di Camerino-San Severino, sottolinea che “L’Azione”, “rimanendo legata ad un metodo che fa della vicinanza con i suoi lettori il punto di riferimento, potrà continuare ad essere un prezioso avamposto dell’evangelizzazione e di una pastorale sempre aperta all’altro, priva di pregiudizi o pretese”. La postfazione è a cura di mons. Domenico Pompili, presidente della Commissione episcopale per cultura e le comunicazioni sociali della Cei, vescovo di Rieti, che osserva come “l’edicola sia un presidio sul territorio, un luogo popolare per la diffusione della cultura, dove è importante essere presenti per incontrarsi e lasciarsi trovare. Non dimentichiamo il monito di Papa Francesco, per cui l’informazione può fare molto sollevando il dibattito, segnalando situazioni virtuose, aiutando a comprendere che il senso autentico della sostenibilità e della cura della casa comune si trova un po’ più in là di un certo ambientalismo inconsapevole”.