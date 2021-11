Coronavirus Covid-19: Istituto Spallanzani, 75 pazienti positivi ricoverati, 10 in terapia intensiva

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati in regime ordinario “75 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2, di cui 3 in via di dimissione. 10 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 3.296”.

Lo Spallanzani precisa anche che “l’attuale quadro epidemiologico ha consentito di ridurre i posti letto dedicati al Covid-19 in altri ospedali della rete regionale. A questa rimodulazione è dunque da ricondursi l’aumento di ricoveri registrato negli ultimi giorni nel nostro Istituto”.