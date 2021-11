Scuola e ambiente: Floridia (sottosegr. Istruzione), “2 milioni per progetti dedicati. Da Pnrr un miliardo per nuovi istituti e aree verdi. A breve 2mila giardini”

“Siamo il primo paese europeo ad avere un Piano sistemico e strutturale per la sostenibilità, stiamo implementando la disciplina trasversale dell’educazione civica completandola con l’educazione ambientale. Per aiutare le scuole ci sarà da oggi una settimana dedicata alla sostenibilità con tante iniziative”. Lo ha detto la sottosegretaria all’Istruzione con delega alla transizione ecologica Barbara Floridia, aprendo questa mattina a Roma i lavori della prima Settimana nazionale della RiGenerazione nella scuola. “Dal 4 all’8 novembre – ha annunciato – anche la Rai manderà lo spot per sensibilizzare alla sostenibilità tutte le scuole”. “Oggi – ha spiegato – viene istituita una green community mettendo a sistema l’esistente”. Obiettivo, “replicare azioni già realizzate da alcune scuole, fornire strumenti didattici, implementare l’educazione civica, dedicare risorse per la formazione dei docenti”. Sul sito del progetto sarà possibile trovare Eco news e informazioni sui bandi dedicati. Ad oggi, ha proseguito Floridia, “abbiamo stanziato 2 milioni per progetti dedicati. Ogni scuola o reti di scuola potranno disporre fino a 25mila euro; abbiamo inoltre stanziato 800mila euro per gli enti del Terzo settore, per aiutare le scuole in queste progettualità”. Pubblicato anche il portale “Scuola e cibo” per una nuova educazione alimentare. Floridia ha infine ricordato lo stanziamento delle risorse del Pnrr per la realizzazione delle mense e ha detto che a breve verrà pubblicata una piattaforma per la mobilità sostenibile che possa aiutare alunni e personale scolastico nel percorso casa-scuola-casa. “Nel Pnrr – ha concluso – sono stanziate anche le risorse per la realizzazione di nuove scuole ed è previsto un miliardo per l’efficientamento e la sicurezza degli istituti e per le aree verdi: finalmente ci saranno 2mila giardini e spazi verdi nelle scuole”.