Traffico esseri umani: smantellata rete tra Ungheria e Paesi Bassi con la collaborazione di Euorjust

Con il sostegno dell’Agenzia dell’Ue per la cooperazione in ambito di giustizia criminale (Eurojust) le autorità olandesi e ungheresi hanno smantellato una rete di traffico di esseri umani, riferisce una nota dell’agenzia. Due persone sono state arrestate, sospettate di assoldare autisti per trasportare migranti siriani irregolari dal confine serbo-ungherese nell’Unione europea. Due degli autisti assoldati erano già stati arrestati all’inizio dell’anno in Ungheria. A partire da quell’operazione è stata messa in piedi una squadra investigativa comune (Sic), con il sostegno e il finanziamento di Eurojust. Nei mesi successivi altri autisti sono stati arrestati in Germania e Austria con l’accusa di traffico di persone. La Sic è riuscita a collegare gli arresti e a risalire ai due principali indagati che gestivano la rete, facilitando la cooperazione giudiziaria transfrontaliera tra le autorità coinvolte e organizzando una riunione di coordinamento per preparare l’operazione di questa settimana.