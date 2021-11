Movimenti: RnS, ad Assisi dall’8 al 13 novembre il Ritiro nazionale per sacerdoti, diaconi e religiosi

“E Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori” (cf 2Cor 1, 21- 22). Sarà questo il verso biblico che ispirerà il Ritiro nazionale per sacerdoti, diaconi e religiosi, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo da lunedì 8 a sabato 13 novembre ad Assisi, presso la Domus Pacis in Santa Maria degli Angeli. Dopo lo stop “forzato” dello scorso anno a causa della pandemia, supplito dalla formula on line trasmessa dalla sede nazionale del RnS in Roma, si ritorna in presenza per vivere la tradizionale esperienza in cui sarà previsto anche il Seminario di Vita nuova nello Spirito. Sono 200 i partecipanti iscritti al Ritiro. Le celebrazioni eucaristiche di apertura e di chiusura saranno presiedute rispettivamente da don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS, e don Vincenzo Apicelli, delegato nazionale ambito sacerdoti. Sarà presente anche l’Equipe sacerdotale. Mercoledì 10 e venerdì 12 novembre celebreranno la santa messa mons. Renato Boccardo, presidente della Conferenza episcopale umbra e arcivescovo di Spoleto-Norcia, e mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e vescovo di Foligno. A guidare le sei Meditazioni mattutine, previste dal fitto programma, sarà mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria. Terrà le quattro relazioni pomeridiane, sul tema dell’effusione dello Spirito, Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS. Info: https://rinnovamento.org/2021/10/01/ritironazionale- per-sacerdoti-diaconi-e-religiosi/.