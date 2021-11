Legalità: Milano, giovedì la trasmissione televisiva speciale in diretta streaming dell’edizione VIII-IX del Premio Giorgio Ambrosoli

Giovedì prossimo, dalle ore 18 alle 19.15, presso gli studi televisivi allestiti al Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa avrà luogo la trasmissione televisiva speciale in diretta streaming dell’edizione VIII-IX del Premio Giorgio Ambrosoli.

L’iniziativa civile si ripropone nel solco delle linee sviluppate nella VII edizione del giugno 2019 che ha visto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenire di persona in occasione dell’anniversario del quarantennale dell’uccisione dell’avvocato Giorgio Ambrosoli. Elemento qualificante di questa edizione è l’adozione di una formula televisiva studiata ad hoc per consentirne la visione in diretta e in differita su tutto il territorio nazionale.

La serata vedrà la presentazione della ricerca quali-quantitativa “Gli italiani virtuosi”, svolta da Asag di Università Cattolica, che ha mappato e analizzato l’Italia delle buone pratiche in materia di tutela dello stato di diritto.

Sono previsti nel programma interventi istituzionali di alto profilo, fra cui hanno già confermato il procuratore generale antimafia Federico Cafiero De Raho, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, gen. Teo Luzi, il viceministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il direttore di Uif Banca d’Italia Claudio Clemente, l’ambasciatore italiano alle Nazioni Unite Sede di Vienna Alessandro Cortese, il presidente del Gruppo anticorruzione del G20-Presidenza italiana Giovanni Tartaglia Polcini e altri qualificati esponenti di enti, associazioni e imprese. Interverranno la famiglia Ambrosoli e il presidente e vicepresidente di Transparency International Italia. Durante la serata verrà assegnato il Riconoscimento speciale per l’edizione VIII-IX.